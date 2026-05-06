Öğretmen il içi tayin (atama) sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Öğretmen il içi tayin başvuruları bugün saat 16.00'da son buldu. Atama için başvuru yapan öğretmenler sonuçlara odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzda sonuç tarihine yer vermişti. Bu bilgiye henüz sahip olmayanlar "İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Öğretmen il içi atamam başvuruları 4 Mayıs'ta başladı ve 6 Mayıs'ta son buldu. Öğretmenler saat 16.00'dan sonra sonuç araması yapmaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği o tarih...
İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuruların tamamlanmasının ardından atamaların yapılması ve sıra kayıtlarının oluşturulması işlemleri 11 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Tebligat ve İlişik Kesme: 26 Haziran 2026
Sıranın Çalıştırılması ve Atama/1: 3 Temmuz 2026
Tebligat ve İlişik Kesme/1: 6 Temmuz 2026
Sıranın Çalıştırılması ve Atama/2: 13 Ağustos 2026
Tebligat ve İlişik Kesme/2: 14 Ağustos 2026