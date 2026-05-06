Öğretmen il içi tayin (atama) sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Öğretmen il içi atamam başvuruları 4 Mayıs'ta başladı ve 6 Mayıs'ta son buldu. Öğretmenler saat 16.00'dan sonra sonuç araması yapmaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği o tarih...

İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından atamaların yapılması ve sıra kayıtlarının oluşturulması işlemleri 11 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Tebligat ve İlişik Kesme: 26 Haziran 2026

Sıranın Çalıştırılması ve Atama/1: 3 Temmuz 2026

Tebligat ve İlişik Kesme/1: 6 Temmuz 2026

Sıranın Çalıştırılması ve Atama/2: 13 Ağustos 2026

Tebligat ve İlişik Kesme/2: 14 Ağustos 2026