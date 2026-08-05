Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı... Sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız
Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar için aşağıdaki linke tıklayınız.
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Öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin iller arası ve il içi (ilçe grupları arasında) yer değiştirme ön başvuruları 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı. Bugün sonuç günüydü ve MEB beklenen duyuruyu geçti.
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Kaynak: HABER MERKEZİ