Öğretmenler Günü ne zaman?

Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlamaları 1981 yılında başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım günü, her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Diğer taraftan pek çok ülkede ise Öğretmenler Günü 5 Ekim günü kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

UNESCO tavsiyesiyle 5 Ekim tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü için belirlenen tarihler ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Türkiye'de 24 Kasım, Arap ülkelerinde 28 Şubat tarihinde kutlanmaktadır. Yine Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkelere göre değişmektedir.