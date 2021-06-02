Öğretmenler yaş sınırı olmaksızın COVID-19 aşısı olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran'dan sonra tüm öğretmenlerin yaş sınırı olmaksızın aşılanacağını söyledi.
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Bakan Koca Twitter'den yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."
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