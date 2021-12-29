  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de
Takip Et

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler
TBMM