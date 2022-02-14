OGS, 31 Mart’tan itibaren kaldırılıyor

DÜNYA

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada , ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı sistemin olmasının otoyol kullanıcıları açısından gişelerde karışıklığa neden olduğu belirtilerek, 31 Mart 2022’den itibaren OGS’nin kaldırılacağı bildirildi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği kaydedilen açıklamada, “OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hebasına dönüştürülecektir” ifadelerine yer verildi.