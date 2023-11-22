Ogün Samast 26 Aralık'taki ilk duruşmaya gelmezse yakalama kararı çıkarılacak

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptının detaylarına ulaşıldı.

Buna göre mahkeme, cezaevinden tahliye edilen Samast'ın adresinin bildirilmesine karar verdi. İstanbul'da ikamet etmesi halinde iddianamenin bir örneği ile duruşma günü ve saatinin Samast'a bildirilmesine hükmeden mahkeme, duruşmaya gelmemesi halinde zorla getirileceği veya hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılabileceği yönünde tebligat yapılmasını karara bağladı.

Mahkeme, şehir dışında ikamet etmesi durumunda da Samast'ın bulunduğu yerin Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılarak, tebliğe rağmen gelmemesi durumunda zorla getirilip SEGBİS'le savunmasının alınmasına hükmetti.

Samast'ın, üzerine atılı suçu birlikte işlediği iddia edilen ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu değerlendiren mahkeme, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak bu dosyanın birleştirilmesine muvafakat edilip edilmeyeceğini sordu.

Mahkeme, Samast 18 yaşından büyük olduğundan duruşmaların açık yapılmasına hükmederken, İstanbul Barosuna yazı yazılıp Samast için avukat görevlendirilmesi de istendi.