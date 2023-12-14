Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti

Gazeteci Hrant Dink'i silahla vurarak öldüren Ogün Samast tahliyesinden bir süre önce isim değişikliği için Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etti.

Samast, isim değişikliği başvurusunun basına yansıması sonrası talebinden vazgeçti. Ogün Samast’ın avukatı Raşit Hodo, Samast’ın yeni isim olarak ‘Ali Eren Karadeniz’ ismini istediğini ancak gizlilik kararı olan dosyanın basına sızması sonrasında isim değişikliğinden vazgeçeceklerini belirtti.

Avukat Hodo, Samast’ın sosyal hayata alışmak için uğraştığını ve isim değişikliğinin de düzenli bir hayat yaşamak için talep edildiğini ifade etti.