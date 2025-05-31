Sağlık Bakanlığı, İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ve yaralılara müdahale etmek için bölgeye yönlendirilen ambulansların 73 dakikada olay yerine ulaştığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kaza günü olay yerine merkezden beş ambulansın yönlendirildiği ifade edilerek şu bilgiler verildi:

* İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır. Solunum-nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır.

* 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir.

* Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırılmıştır. Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam süre 56 olmakla birlikte; bu sürenin 45 dakikası hastaya müdahale ile geçmiştir.