Oğuz Murat Aci'nin annesi torunlarını görebilmek için dava açtı

1 Mart 2024’te Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C., Kemerburgaz’da kullandığı lüks otomobille, bozulan ATV’lerini yol kenarına çeken kişilere çarpmış; 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu.

Yaşananların ardından anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi önce Mısır’a, ardından ABD’ye götürmüştü. ABD’de tutuklu bulunan ve iade kararı verilen anne-oğulun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyordu. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile yaralanan 4 kişi ise geçtiğimiz günlerde şikayetlerinden vazgeçti.

Olayla ilgili süreç devam ederken Özer Aci ile anne Pervin Aci, gelinleri Şükriye Aci hakkında 2 yaşındaki torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Oğlunun mezarını ziyaret eden baba Özer Aci, gelininin şikayetini geri çekmesi hakkında konuşurken acılı anne baba torunlarını göremediklerini söyledi.

"Davanın seyri değişti"

Şükriye Aci'nin şikayetini geri çekmesi üzerine davanın seyrinin değiştirğini ifade eden baba Özer Aci, şu açıklamalarda bulundu:

"Gelinimiz kandırıldı, bana İstanbul'u verseler neyleyeyim, oğlum mezardan kalkıp geri mi gelecek? Ben bedeli ne olursa olsun ne verirse versinler davamdan vazgeçmeyeceğimizi söyledim. Avukatları kandırdılar, düpedüz kendileri para alabilmek için sözde aracı oldular, yazık oldu, davanın seyri değişti.

Birileri ‘Oğlum için yaptım, kaçtım diyor, birileri de ‘Oğlum için aldım' diyor. Büyük bir çerçeve içinde bakınca ikisinin arasında çok bir fark yok, bu yolda U dönüşü yok. Zengin, ‘Para veririm, bu işi çözerim' olmasın, suçlular suçunu çeksinler, örnek teşkil etsin. Gelinimiz bir gün aklıselim düşünürse doğru yolu bulacağına inanıyorum, inşallah üzerinden çok geçmiş olmaz. Bu tam tersi olsaydı oğlum yapmazdı diye düşünüyorum, oğlum asla böyle bir şey yapmazdı.

O katillerin bir lokması boğazımdan geçmesin, Allah bana nasip etmesin ama 1,5 yaşında yetim kalan çocuğun hakkını da onlara yedirmeyeceğimizi söyledim. Bir olamadık, Şükriye bize gelin olmamış artık ona bir isim, sıfat uyduramıyorum. Şimdi bakalım daha neler göreceğiz, onu da zaman gösterecek. Allah biliyor ya, kimler görüşmüş o dönemde benim avukatım da olan şu anki çocukların da avukatı bu görüşmeleri yapmış fakat çok kolay bir şekilde almış oldukları paraya bir kılıf uydurmaya çalışıyorlar, yazık."

"Torunumu 6 aydır görmüyorum"

Anne Pervin Aci de torununu 6 aydır görmediğini ifade ederek, şu açıklamaları yaptı:

"Onu çok sevdim çünkü bir evlat gitmiş bir evlat bir de torunum kalmış fakat kendime bakacak dahi halim yok. Niye üzülüyorum biliyor musunuz; bir giden oğluma bir de oğlumun bir lokma yavrusu, hiç savunmasız, hiçbir şeyden anlamayan bir yavru. Ne diyeyim sanki biz Eylem Tok olduk, tersine oldu. Benim oğlumun oğluysa olacakları şimdiden fark ediyorum. Yaş gelene kadar bir takım etrafından dolduruşa gelir.

Dolduruşa gelirse ama bir gün beni, oğlumun yavrusu beni bir gün anlayacak. Benim yavrum o, yavrumun yavrusu o, çocuğu 6 aydır görmüyorum. Utanmazsa gelsin ne yapayım, eşinin davasını veren, satan, üç kuruş paraya satan oğlumun davasına nasıl gelecek, neyi savunacak ki? Hiç olmazsa eşine saygı göstersin, bize göstermiyorsa ya biz ona zaten sevgi gösteriyoruz.

Bayram benim neyime, kurban geliyor, kurbanını bağışladım. Ne olur bir daha benim gibi anneler ağlamasın, bu dava da devam etsin. Bir zengin çocuğu kalkıp da birilerinin, bir ailenin hayatını karartmasın. Geçen bayram 3 kez kapıya gittim, yavrumu göremedim, bir baktım ki başka yerlerde çocuğumla beraber bayram ziyareti yapıyor, çok ağırıma gitti ama ne yapayım elimden bir şey gelmedi."

"Çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etti"

Öte yandan Aci ailesinin 2 yaşındaki torunlarını göremedikleri iddiasıyla açtığı davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkillerin oğulları Oğuz Murat Aci, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Oğuz Murat Aci, daha önce Şükriye Aci ile evlenmiş olup, çiftin bu evliliğinden ‘Pars' isimli bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Ölüm olayından sonra gelin Şükriye Aci, eşinin ölümüne sebep olan şüpheli Timur Cihantimur'un yakınları ile görüşmeler yapmıştır. Para karşılığında şikayetinden vazgeçmiştir.

Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmıştır. Sonrasında gelişen olaylar neticesinde Şükriye Aci, haber sitelerine yapmış olduğu röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir. Bu nedenle torunlarının yaşları itibarıyla psikolojik gelişim sürecinde oldukları göz önüne alındığında, mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz.

Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun ‘Pars' ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını talep ederiz."