Oğuz Satıcı yoğun bakımda

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı, düşme sonucu geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Bir dönem İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Birliği) Başkanlığı görevinde de bulunan Satıcı, Bodrum Amerikan Hastanesi'nde ameliyat oldu.

DÜNYA ailesi olarak Oğuz Satıcı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.