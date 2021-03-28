Oğuz Satıcı'dan sevindiren haber: Ayakta taburcu oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) önceki başkanlarından Oğuz Satıcı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Oğuz Satıcı mutlu gününde ayakta, kızları ile birlikte objektiflere poz verdi.

Birkaç gün Bodrum'da Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ın evinde istirahat edecek olan Satıcı, daha sonra özel uçakla İstanbul'a gelecek. Satıcı, Yeditepe Hastenesi’nde Prof. Dr. Uğur Türe’nin kontrolünde rehabilitasyon tedavisine başlayacak.

Oğuz Satıcı, 11 Mart'ta Bodrum’da konakladığı turistik tesiste, tesis içi ulaşımda kullanılan golf arabasından düşmesi sonucu beyin kanaması geçirmişti. Kafatasında kırık da olan Satıcı, Bodrum Amerikan Hastanesi’nde ameliyata alınmış ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.