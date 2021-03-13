Oğuz Satıcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Pazartesi uyandırılacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) önceki başkanlarından Oğuz Satıcı, geçen perşembe akşamı Bodrum’da konakladığı turistik tesiste, tesis içi ulaşımda kullanılan golf arabasından düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Kafatasında kırık da olan Satıcı, Bodrum Amerikan Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından Satıcı yoğun bakıma alındı. Doktorları, Satıcı’nın iş dünyasından yakın dostlarına, “Oğuz Bey’i şu anda uyutuyoruz. Pazartesi günü uyandırıp durumuna bakacağız.” bilgisini verdi.

"Hayat kısa, hayatınızı sevin"

İş dünyasından yakın arkadaşları, beyin kanaması geçirdiğini öğrendikten sonra aralarındaki yazışmalarda Oğuz Satıcı’nın sosyal medya hesabı Instagram’da 3-4 gün önceki şu paylaşımını tekrar tekrar okudu: “Ben her zaman mutlu hissediyorum, neden biliyor musunuz? Çünkü, kimseden bir şey beklemiyorum. Beklentiler daima acı verir. Hayat kısa. Hayatınızı sevin. Mutlu olun, gülümseyin ve hatırlayın: Konuşmadan önce dinleyin. Yazmadan önce düşünün. Dua etmeden önce bağışlayın. İncitmeden önce hissedin. Nefret etmeden önce sevin.”