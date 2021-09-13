Oğuzhan Asiltürk COVID-19'dan hastaneye kaldırıldı

Milli Gazete'nin haberine göre, COVID-19 sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara’da hastaneye giden Asiltürk tedavi altına alındı.



Asiltürk'ün durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

1935 doğumludur. İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest mühendis olarak çalıştı.

Siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı.

1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi.

RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi.

Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi.