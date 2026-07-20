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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı.

Oğuzhan Uğur'a tutuklama talebi

Aynı soruşturmada 10 isim daha gözaltına alınırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’u da "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları ile tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.