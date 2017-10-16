OHAL 3 ay daha uzatıldı

16 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve yaklaşık 30 dakika süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

ÇAYKUR Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde çay fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yapma kararı almıştı. Bakanlar Kurulumuz yapılan zammın geri alınması kararlaştırıldı.

"Hava sahası IKBY'ye kapatıldı"

Türk Hava Sahası, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerlere uçuşa kapatıldı. Bundan sonra Türk Hava Sahası'nı kullanarak hiçbir uçak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerdeki havaalanlarına uçamayacak ve oradan kalkan hiçbir uçak da Türk Hava Sahası'nı kullanamayacak.

Halk arasında Habur olarak bilinen Halil İbrahim kapısının Irak merkezi yönetimine devri için hükümetimizin çalışması olacak.

"Başika, Irak'ın toprak bütünlüğüne tehdit değil"

Türk askeri Başika'da DEAŞ ile mücadeleye destek vermek için bulunmaktadır. Irak hükümetinin bu konuda rahatsızlığı olduğunu biliyoruz ancak bizde tüm iyi niyetimizle orada Irak'ın toprak bütünlüğüne tehdit olmadığımızı ifade ediyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat ziyaretinin ertelenmesinin Başika ile ilgisi yoktur. Başika meselesi iki ülke arasında konuşulmaya devam edecektir.

OHAL 5. kez uzatıldı

OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. OHAL, hükümete ilan edilmiştir. Vatandaşımıza yönelik bir uygulama bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Tedbirler terör örgütlerine yöneliktir. Parlamentonun kabul etmesi halinde, OHAL 3 ay daha uzatılmış olacak.

"Vize krizi sürdürülebilir değil"

Türkiye-ABD ilişkileri bugüne kadar pek çok zorlu süreçten geçti. Ancak bugüne kadar vizelerin askıya alınması gibi bir durum olmamıştı. ABD elçiliğinin hükümetini doğru bilgilendirmediği kanaatindeyiz. ABD'den bir heyet geldi. Bu kriz sürdürülebilir değil. Taraflar yarın görüşecekler.

"Seçim barajı için çalışma yok"

Adalet Bakanlığı ve partimiz seçim yasasında Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum için çalışma yürütüyor. Ancak seçim sistemi ve baraja dair çalışma yok.