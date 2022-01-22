OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı kararı ile Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi bir yıl süreyle uzatıldı.
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Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı.
Konuya ilişkin kararda, “Olağanüstü Hal İşlemeleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin bir yıl süreyle uzatılmasına, 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.” denildi.
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