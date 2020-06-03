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OHAL sonrası 4 bin 562 personel TSK'dan ihraç edildi

OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Akar'ın onayıyla 4 bin 562 personelin TSK'dan ihraç edildiği, 531 emekli askerin ise rütbelerinin geri alındığı açıklandı.

OHAL sonrası 4 bin 562 personel TSK'dan ihraç edildi
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OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Akar'ın onayıyla 4 bin 562 personel TSK'dan ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

Akar, "Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

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