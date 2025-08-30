OİB Başkanı Baran Çelik: Tam bağımsızlık ruhuyla küresel pazarda çalışıyoruz

Türkiye otomotiv endüstri­si ihracatçıları olarak; baş­ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ataları­mızın 30 Ağustos zaferi ile biz­lere armağan ettiği tam bağım­sızlık ruhuyla, ülkemizi küresel pazarlarda daha güçlü bir konu­ma taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye otomotiv endüstri­si ihracatçıları olarak; baş­ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ataları­mızın 30 Ağustos zaferi ile biz­lere armağan ettiği tam bağım­sızlık ruhuyla, ülkemizi küresel pazarlarda daha güçlü bir konu­ma taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Otomotiv endüstrimizin ih­racatta ulaştığı başarılar, Ata­türk’ün “Ekonomik bağımsız­lık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz” ilkesine olan inancımız ekseninde, ülkemizi ekonomik alanda da yüceltme azmimizin ve kararlılığımızın en somut göstergesidir.

Bundan sonra da ülkemizin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynayacağımıza inancımız tamdır. Bu vesileyle tüm şehit­lerimizi rahmet, minnet ve say­gıyla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten duygula­rımızla kutluyoruz.