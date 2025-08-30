OİB Başkanı Baran Çelik: Tam bağımsızlık ruhuyla küresel pazarda çalışıyoruz
OİB Yön. Kur. Başkanı Baran ÇELİK 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatçıları olarak; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman atalarımızın 30 Ağustos zaferi ile bizlere armağan ettiği tam bağımsızlık ruhuyla, ülkemizi küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Otomotiv endüstrimizin ihracatta ulaştığı başarılar, Atatürk’ün “Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz” ilkesine olan inancımız ekseninde, ülkemizi ekonomik alanda da yüceltme azmimizin ve kararlılığımızın en somut göstergesidir.
Bundan sonra da ülkemizin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynayacağımıza inancımız tamdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten duygularımızla kutluyoruz.