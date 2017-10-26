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Okmeydanı'nda iki grup arasında silahlı çatışma

Okmeydanı'nda iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı ve yaralıların olduğu belirtildi.

Okmeydanı'nda iki grup arasında silahlı çatışma
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Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerinde yaralıların olduğu öğrenildi. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA

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