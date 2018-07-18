Oktar soruşturmasında 59 kişiye tutuklama talebi
Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli daha savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli sayısı 59 oldu.
"Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda adliyeye getirilen 28 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin daha savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık, 28 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Böylece adliyeye getirilen 92 şüpheliden 59'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş oldu.
Diğer 33 şüphelinin ise savcılık sorgusu sürüyor.
Emniyettekilerin tamamı sevk edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan diğer 91 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Böylece gözaltına alınan 187 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 183'ü adliyeye gönderilmiş oldu.
Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Oktar'ın da yer aldığı 187 kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerden 3'ü ifadeleri alındıktan sonra soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakılmış, 92'si de sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.
Kaynak: AA