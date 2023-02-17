Oktay: 172 bin 780 çadır ve 5 bin 831 konteyner kurulmuş durumda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahrammaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depreme ilişkin AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamasının satır başları şöyle:

- "1589 refakatsiz çocuk var. 953'ü ailelerine teslim edildi, 556'sı ise hastanede takip ediliyor, çocuk birimlerinde 80 çocuk var. 1342 çocuğun kimliğini belirledik. 247'sinin kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz.

- Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayıp, enkazları kaldırıp, konutlara yapıp hayatı normalleştirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

- 597 bin 594 binanın tespiti tamamladı. Bu binalarda 2 milyon 576 bin 917 daire bulunuyor. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış, ya acil yıkılacak, ya da oturulamayacak durumda. Daire olarak karşılığı 306 bin 568. Hasarsız ya da az hasarlı 1 milyon 900 bin civarında bina mevcut.

- 375 bin kişi deprem bölgesinden tahliye edildi. Kendiliğinden ayrılanlar da var.

- Afetzedelerin gittiği il ve ilçelerde de geçici barınma yerleri oluşturmaya çalışıyoruz.

- Salgın hastalıklar da sürekli gündemimizde olan bir husus. Sağlık bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Gerek aşılama gerek doğrudan müdahaleyle. Barınma yerlerinde sağlık merkezleri oluşturacağız.

- Ayni bağış çalışmalarımız devam ediyor. Orada bir sorun görmüyoruz.

- Hane başı zarar gören depremzedelere 10 bin lira ödeme yapılacak aile başı. Bu destek hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre verilecek. Yıkık, acil yıkılacak, büyük hasarlı, orta hasarlı ya da az hasarlı olan konutlarda oturanlara yöneliktir bu yardım. Hasarsız olanlara yönelik değil. Ödemeler AFAD tarafından yapılmakta. Çevre Bakanlığı'nın hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre yapılmakta."

- Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir."



