Oktay: ABD artık karar vermeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacağına yoksa iki ülke arasındaki dostluğu riske mi edeceğine karar vermesi gerektiğini bildirdi.
Oktay, Twitter'daki hesabından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı yoruma cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:
"ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?"
ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Türkiye açıklaması