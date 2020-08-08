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Oktay: Beyrut Limanı'nın inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır." dedi.

Oktay: Beyrut Limanı'nın inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn’u ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik." dedi.

"Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir." diyen Oktay, "Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik." şeklinde konuştu.

Oktay, "Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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