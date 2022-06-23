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Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile bir araya geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ve çok taraflı düzeyde çeşitli konular ele alındı.

Truss'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Oktay, görüşmenin her alanda ilişkilerin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını belirtti.