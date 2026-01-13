Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da yer aldı. Bu flaş gelişme sonrası "Oktay Kaynarca gözaltına mı alındı", "Kaynarca neden gözaltına alındı" sorusu tırmandı.

Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı?

Oktay Kaynarca ve 5 kişi, kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği suçlamasıyla gözaltına alındı.