Oktay Kaynarca uyuşturucu testi sonucu çıktı mı, ne zaman çıkacak? Oktay Kaynarcanın uyuşturucu testi sonucu pozitif mi, negatif mi?

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi. Kaynarca gözaltına alınmasının ardından uyuşturucu testine tabi tutuldu. Vatandaşlar sonuçları beklerken "Oktay Kaynarca uyuşturucu testi sonucu ne zaman çıkacak" sorusuna cevap arıyor.

Oktay Kaynarca uyuşturucu testi sonucu çıktı mı?

Oktay Kaynarca uyuşturucu testi sonucu çıkmış değil. Yapılan testler 3 gün içinde belli oluyor. Kaynarca'nın testinin en geç cuma günü duyurulması bekleniyor.

Oktay Kaynarca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır.

Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın!

Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."