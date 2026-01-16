Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Her iki ismin de test sonucu negatif çıktı.