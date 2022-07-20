Oktay: Önümüzdeki ay, Abdülhamit Han sondaj gemisi Akdeniz'de faaliyete başlayacak

Barış Harekatının yıldönümü nedeniyle KKTC'de düzenlenen törende konuşan Fuat Oktay, Abdülhamit Han sondaj gemisinin gelecek ay Akdeniz'de çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Fuat Oktay şunları söyledi:

"7. nesil Abdülhamid Han sondaj gemimiz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli role sahip.

Yeni sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz’de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.

Her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz’de hakkımız olanı kararlı bir şekilde savunuyoruz.

Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz. Akdeniz’de, Ege’de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin! Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları Rumun oyuncağı değildir!"