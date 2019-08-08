Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz

08 Ağustos 2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na katıldı.

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Oktay, Kurulun üyelik yapısını yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası ilk toplantısının nisanda gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İlk toplantıda, Kurul çalışmaları yol haritasının "katılımcı ve yenilikçi" bir iş birliği ruhuyla belirlendiğini kaydeden Oktay, "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform sürecine ilişkin kararlılığımızı bir kez daha vurgulayarak, çözüme yönelik, doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform önerilerini öncelikli olarak ele almayı kararlaştırmıştık. 25 Nisan'dan bu yana ilk toplantı kapsamında alınan kararlar doğrultusunda önemli aşama katedilmiş, belirlediğimiz YOİKK vizyonu çerçevesinde eylem planları somut şekilde ortaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.

YOİKK'in kamu ve özel sektörün en etkin biçimde iş birliği yaptığı bir platform olduğunu vurgulayan Oktay, "YOİKK yatırımı, istihdamı ve inovasyonu destekleyen bir fonksiyon icra etmektedir. YOİKK'in geçen toplantıdan bu yana yürüttüğü çalışmalar ortak ve yapıcı çalışma kültürünün önümüzdeki dönemde de güçlenerek süreceğini teyit etmiştir." dedi.

"Şahlanış döneminin kapılarını daha çok yatırımla açacağız"

Fuat Oktay, Kurul üyeleri arasında koordinasyonu sağlayarak kısa sürede ilerleme kaydedilmesine katkı veren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve temsilciler aracılığıyla eylem planlarının oluşmasına katkı veren tüm Kurul üyelerine şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile tüm kurumların inanmışlıkla Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi ile birlikte başlayan enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır. Bu yeni şahlanış döneminin kapılarını daha çok yatırım, daha çok üretim ve istihdamla açacağız.

Önümüzdeki seçimsiz süreci, kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesine, insan kaynağımızın geliştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının artırılmasına ve dijital dönüşüme her zamankinden daha çok öncelik veriyoruz. 11. Kalkınma Planı'nda rekabetçi üretim ve verimlilik hedefimiz doğrultusunda iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunu temel önceliklerimizden birisi olarak belirledik."

35 eylem planı hayata geçecek

YOİKK tarafından ortaya konan vizyon ve kararlılığın son derece önemli olduğunu bildiren Oktay, şunları söyledi:

"Nisan ayındaki toplantımızdan bu yana, özel sektör temsilcisi kuruluşlarımız, üyelerinden aldıkları eylem önerilerinden en önemlilerini önceliklendirerek Kurulumuza ulaştırmıştır. İş dünyası temsilcilerimizin yanı sıra kamu kuruluşlarımız da özel sektöre iş yapma kolaylığı sağlayacak ve bürokrasiyi azaltıp yatırım ortamına olumlu katkı yapacak önerilerini aynı şekilde yine Kurulumuza iletmiştir. Gelen öneriler, konularına göre oluşturulan 8 ayrı çalışma grubunda ilgili bakanlıklarımız ve iş dünyasından temsilcilerimizle birlikte tek tek ele alınmıştır. Bu kapsamda, ilgili tüm tarafların mutabık kaldığı 35 eylemi hayata geçirme kararı aldık."

Eylem önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında da değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydeden Fuat Oktay, "Bu eylemler, iş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edecektir." dedi.

Çalışılmak üzere kabul edilen eylem planında öne çıkan birkaç eylemi de paylaşan Oktay, şöyle devam etti:

"Orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla bu alandaki yatırımcılara ilave destekler verilecektir. Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacaktır. Organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç duyduğu demiryolu bağlantı hatlarının yapımına imkan verilecektir. Böylelikle organize sanayi bölgelerinde üretilen ürünlerin daha uygun maliyetle ve daha hızlı nakliyesini mümkün olacaktır.

Üretim ve ihracat amaçlı ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması hayata geçirilecektir. Yatırımcılara bürokratik öngörülebilirliği ve hukuki güvenceyi güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacaktır. Yatırım süreçlerini hızlandırmak ve iyileştirmek amacıyla sektörel yol haritaları oluşturulacak ve ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri tespit edilecektir.

Emlak rayiç bilgileri

İmza sirküleri verme zorunluluğunun, ilgili kurum kuruluşların MERSİS'le entegrasyonunun sağlanmasıyla kaldırılacağını belirten Oktay, "Yatırım yeri tespitine yönelik merkezi veri bankası oluşturulacak ve tek merkezden yatırımcılar bu verilere ulaşabilecektir." dedi.

Yatırımcının hayatını kolaylaştıracak 35 eylemin tamamına yoikk.gov.tr internet sayfasından ulaşılabileceğini hatırlatan Oktay, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda nihai hale getirdiğimiz eylem planında yer alan tedbirlerin kısa sürede hayata geçirilmesine öncelik verecek, gerçekleşmeleri düzenli olarak takip edeceğiz. Ancak, eylem planında öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesinde özel sektör temsilcilerimizin de önemli rolü bulunmaktadır. Bu anlamda iş dünyası temsilcilerimizin de YOİKK çalışmalarını verimli kılacak şekilde katkı sunmasını beklediğimizi vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Önceki YOİKK çalışmalarıyla İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin sıralamasının 60'tan 17 basamaklık bir iyileşmeyle 43. sıraya taşındığını bildiren Oktay, şu bilgileri verdi:

"Şimdi bu kazanımlarımızı yine YOİKK bünyesinde iş dünyamızla birlikte gerçekleştireceğimiz eylemlerle çok daha üst sıralara taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde YOİKK'te, diğer bir önemli çalışma olan Küresel Yenilik Endeksi'ni ele alacağız. Araştırma geliştirme altyapısı, rekabet ortamı, yenilikçi insan kaynağı ve bilişim birikimi gibi parametreler dikkate alınarak hazırlanan endekste ülke sıralamamızı iyileştirmeye yönelik yapacaklarımız konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından bir yol haritası oluşturulacak. Endekste 126 ülke arasında 50. sırada yer alan ülkemizi kapsamlı çalışmalarımızla üst sıralara birlikte taşıyacağımıza inanıyorum. Bunun yanı sıra Yatırım Danışma Konseyinin 10'uncu toplantısını yılın son çeyreğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirmeyi planlamaktayız."

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin koordinasyonunda gerçekleştirilecek bu toplantının, uluslararası yatırım çevrelerini buluşturacak olmasının yanı sıra yatırım ortamındaki ilerlemelerin tüm dünyaya anlatılması ve Türkiye'deki uluslararası yatırımların doğrudan artırılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Her türlü manipülasyona, korumacı politikalara ve dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen ülkemiz bugün yatırım yapmak için en doğru ve güvenilir adreslerden biridir. Türkiye bugün ağırlıklı olarak Avrupa kıtasından olmak üzere toplam 80 ülkeden uluslararası yatırım almaktadır ve geçtiğimiz yıl Batı Asya bölgesinden en çok doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke olmuştur. Tüm kıtalardan daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız ve daha çok doğrudan yatırıma ev sahipliği yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Türkiye'de gerek uluslararası gerekse yerli doğrudan yatırımların artması için tüm yatırımcıları bir kez daha güvenli liman Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye ve ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte yatırımcılara iş yapma kolaylığı sağlayacak adımları atmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA