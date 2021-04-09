Oktay: Yerli aşıların 3'ünde insan uygulamalarına başlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'deki 7 COVID-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

Oktay, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri hakkında ise, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür." dedi.