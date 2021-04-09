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Oktay: Yerli aşıların 3'ünde insan uygulamalarına başlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşıların 3'ünde insan uygulamalarına başlandığını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'deki 7 COVID-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

Oktay, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri hakkında ise, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür." dedi.

 

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