ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
32 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Oktay'dan, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin açıklama

Oktay'dan, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin, "Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir." dedi.

Oktay'dan, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin açıklama
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da “Türkiye-Özbekistan İş Forumu”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve isabet eden roketle ilgili, "Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir." dedi.

"Türkiye emin adımlarla ticaretini güçlendirmeye devam etmekte"

Oktay, "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir."

Şanlıurfa'ya roket düştüŞanlıurfa'ya roket düştü

 

MSB'den Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklamaMSB'den Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama

 

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap