Öktemay: Damatlık giymesini beklerken oğlumu kefeniyle kucakladım

Oğlunu, İzmir'deki elektrik kaçağı nedeniyle kaydebeden Nevin Öktemay, Denizli'de ikamet ettiğini ve oğlunun ölüm haberini alınca İzmir'e geldiğini ifade etti ve duygularını: "Oğlum Şırnak'ta askerlik yapmıştı. Müziği çok sevdiği için müzisyenlik yapardı. Çok yardımsever ve merhametliydi. Damatlık giymesini beklerken oğlumu kefeniyle kucakladım... Konuya Cumhurbaşkanımız da konuşmasında yer verdi. Yüreği yanan bir anne olarak buradan ona selam ediyorum. Adalete güveniyorum. Yargı gerekeni yapacaktır. Benim canım gitti başka canlar gitmesin" diyerek paylaştı.

Milletvekili Çankırı da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü aktardı ve olayın takipçisi olduğunu belirtti:

"Bu olaydan kim ya da kimler sorumlu ise en ağır şekilde cezalandırılacak. Ne mutlu ki böyle yardımsever bir evlat yetiştirmişsiniz. Başkası olsa belki sırtını döner giderdi. Ama sizin evladınız bize daha insan olmanın durum ve şartlara bağlı olmadığını bizlere hatırlattı."

Olaya dair detaylar

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile ona yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.