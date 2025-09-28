Okul ara tatil ne zaman? 15 tatil hangi tarihte?
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okullarda verilecek ilk ve en uzun dinlenme molalarının takvimleri gündemde... Öğrenciler ve veliler kasım ara tatilinin tarihlerini sıkça araştırıyor. Sıklıkla gelen soru "Okul ara tatil ne zaman" oluyor. İşte MEB'in geçtiği tarihler...
Okullarda yeni dönemin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gözleri tatil takvimine çevrildi. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin tarihleri merak konusu olurken, veliler de planlarını buna göre şekillendirmek istiyor. Günler ilerledikçe “Okul ara tatil ne zaman” sorusu gündemdeki yerini koruyor.
İlk ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma