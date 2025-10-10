Okul ara tatil ne zaman? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı?
Okulların açıklamasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçti. Milyonlarca öğrenci ve veli ilk molayı bekliyor. Hafta sonu olması nedeniyle aramalar yine sıklaştı. herkesin dilindeki soru "Okul ara tatil ne zaman" şeklinde...
Ekim ayının 3'te 1'i geride kaldı. Yavaş yavaş kasım ayına doğru ilerliyoruz. Kasım öğrenciler için ara tatil anlamına da geliyor. Konu zaman zaman gündeme gelirken öğrenci ve veliler "Okul ara tatil ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.
Kasım ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma