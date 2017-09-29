Okul çevrelerinde sıkı denetim

29 Eylül 2017

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni eğitim öğretim dönemine devam edebilmeleri için 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Okul çevresi, civardaki park ve bahçelerde 21- 29 Eylül'de yapılan denetimlere 19 bin 170 personel katıldı.

Uygulama kapsamında ekipler, 18 bin 805 parkı kontrol ederken, ders saatinde park ve okul çevrelerinde bulunan 17 bin 798 öğrenci okullarına teslim edildi.

Denetimlerde ayrıca 123 bin 883 kişi sorgulanırken, bu kişilerden 715'i hakkında adli işlem yapıldı, 181'i gözaltına alındı.

Yapılan idari işlemler kapsamında 113 bin 559 lira para cezası uygulandı, 224 aranan kişi yakalandı.

Denetimlerde bir ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 27 mermi, 13 kesici delici alet, 25 gram esrar, bir gram eroin ve 106 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA