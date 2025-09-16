Okul Kantinlerinde Zamlı Tarife: Poğaça 25 Lira Oldu

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılına zamlı kantin tarifeleriyle başladı. Devlet okullarındaki kantinlerde fiyatlar geçen yıla kıyasla yüzde 20-25 arttı.

En ucuz ürünler arasında yer alan poğaça ve simit 25 liradan satılırken, geçen yıl 70 lira olan kaşarlı tostun fiyatı bu yıl 85 liraya yükseldi. Ayran ise 15 liradan 20 liraya çıktı.

NTV'nin haberine göre bazı okullarda tercih edilen tabldot yemeklerin en uygun fiyatı ise 190 lira oldu. Bu kalemde düzenli yemek yiyen bir öğrencinin aylık harcaması 3 bin 800 lirayı buluyor.

Özel okullarda fiyatlar farklı

Kantinlerdeki fiyat artışları devlet okulları için geçerli olurken, özel okullarda ise tarifelerin kurumlar tarafından belirlendiği ifade ediliyor. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, oda üyesi kantinlerin belirlenen fiyat aralığına uymak zorunda olduğunu vurgulayarak, farklı fiyat uygulamalarıyla karşılaşan velilerin ihbarda bulunması gerektiğini söyledi.