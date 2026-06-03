OKUL KAPANIŞ TARİHİ... Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi gün başlıyor?

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Okul kapanış tarihine çok az bir süre kaldı. Öğrenciler yaz tatili için heyecanlanıyor. Günler ilerledikçe sabırsızlık da artarken "Okullar ne zaman kapanıyor" sorusu gündemden düşmüyor.

Okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimi daha önce belirlemişti. Buna göre okullar 26 Haziran'da kapanacak. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına 23 gün kaldı.

Öte yandan yeni eğitim sezonunun hangi tarihte başlayacağı ise netleşmiş değil.