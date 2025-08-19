Okul kıyafetleri cep yakıyor! Devlette 1.700, özelde 15 bin TL...

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kıyafetleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye giderek, okulların ekonomik ve sade üniforma tasarımlarını benimsemesini zorunlu kıldı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, okul kıyafetlerinin 'ekonomik ve sade' olması gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından okullar tarafından belirlenecek kıyafetlerde özel işaret ve desenlere yer verilmeyecek.

Ayrıca bu tasarımlar dört eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilmeyecek. Aynı zamanda kıyafetlerin, okulun internet sitesinde velilerin bilgisine sunulması da zorunlu hale getirildi.

Artan üniforma fiyatları velileri zorluyor

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, velilerin en büyük gündem maddelerinden biri olan okul kıyafetlerinin maliyeti de dikkat çekiyor. Devlet okullarında ilkokul öğrencisi için bir set (pantolon, kısa ve uzun kollu tişört) 1.700 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Parça parça alındığında ise eşofman altı 650 TL, üstü 750 TL ve tişörtler 400-450 TL arasında değişiyor.

Özel okullardaki fiyatlar ise çok daha yüksek seviyelerde. Bir özel okulun kıyafet fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

• Tişört: 1.400 TL

• Eşofman altı ve etek: 2.900 TL

• Uzun kollu hırka: 2.350 TL

• Kapüşonlu: 3.400 TL

• Şort: 2.250 TL

Tüm parçaları almak isteyen velilerin 15.000 TL civarında bir harcama yapması gerekiyor. Sadece üç parçadan oluşan setler bile 8.000 ila 10.000 TL arasında bir maliyet oluşturuyor. Bu durum, özellikle özel okullarda eğitim gören öğrencilerin aileleri için ciddi bir ekonomik yük yaratıyor.