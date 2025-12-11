Okul müdürünün yemeğine çamaşır suyu katan hademe tutuklandı
İstanbul Arnavutköy’de bir ilkokulda temizlik görevlisinin tavuk yemeğine çamaşır suyu koyarak okul müdürünü zehirlemeye çalıştığı iddia edildi. Şüpheli hademe tutuklanırken numuneler incelemeye alındı.
Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu’nda temizlik personeli Z.S.’nin, pişirilecek tavuk yemeğine çamaşır suyu ekleyerek okul müdürünü hedef aldığı öne sürüldü. Durum kısa sürede fark edilince müdür Y.B. karakola giderek şikayetçi oldu.
Numuneler laboratuvara gönderildi
Gözaltına alınan Z.S., emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri okulda inceleme yaptı, tavuk yemeğinden alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Kimyasal analiz sonrası olayın detayları netleşecek.