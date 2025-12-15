Okul saatleri değişecek mi? 2026'da okul saatleri değişiyor mu?

Kış saati uygulaması ülkemizde uygulanmazken bazı illerde sabah saatlerinde okul gitmek zorunda halan öğrenciler karanlıkta yola çıkıyor. Veliler bu durumdan şikayet ederken son günlerde saatler ile ilgili birtakım iddialar ortaya atıldı. Okullarda saatlerin değişeceği öne sürüldü. Peki resmi bir açıklama var mı?

Okul saatleri değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı saatlerin değişeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Gelecek yıl eğitim-öğretim ile ilgili radikal kararların alınacağı kulislerde konuşuluyor.