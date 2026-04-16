Okul saldırıları sonrası 83 gözaltı kararı: Yüzlerce hesap kapatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında önemli adımlar atıldığını duyurdu.

Emniyet birimleri tarafından yapılan incelemelerde, suçu ve suçluyu öven ya da kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişiler hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda çok sayıda şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

83 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, "Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yüzlerce hesap ve grup kapatıldı

Yapılan çalışmalar kapsamında dijital platformlara da müdahale edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini ve 93 Telegram grubunun kapatıldığını bildirdi.