Okul saldırıları sonrası 83 gözaltı kararı: Yüzlerce hesap kapatıldı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar mercek altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, suçu ve suçluyu övücü ya da kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek içerikler nedeniyle 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında dijital platformlara da müdahale edilirken, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 Telegram grubu kapatıldı.
83 kişi gözaltına alındı
Açıklamada, "Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Yüzlerce hesap ve grup kapatıldı
Yapılan çalışmalar kapsamında dijital platformlara da müdahale edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini ve 93 Telegram grubunun kapatıldığını bildirdi.