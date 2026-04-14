MEB açıkladı! Okul saldırısına ilişkin üst düzey heyet ve müfettişler görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığını ve üst düzey bir heyetin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayın toplumda üzüntü yarattığı belirtildi. Açıklamada, saldırının ardından ilgili kurumların hızla harekete geçtiği ve kapsamlı bir tahkikat sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, iki genel müdür ve bir daire başkanından oluşan heyetin sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere bölgeye sevk edildiği, ayrıca merkez teşkilatından bir başmüfettiş ile müfettişin de görevlendirildiği bildirildi.

Eğitime 4 gün ara

Olayın ardından okulda eğitime geçici süreyle ara verildi. Açıklamada, "Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime 'dört gün' süreyle ara verilmiştir. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz koordinasyon içinde hareket etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıdan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığı ve ekiplerin sahada aktif görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle yakından takip edildiği ve MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün de adli sürece müdahil olacağı kaydedildi.

Yaralıların durumu izleniyor

Yaralananların sağlık durumlarının yakından takip edildiği ifade edilirken, "Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.