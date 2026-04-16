Okul saldırısında çarpıcı iddia! İsa Aras Mersinli, arkadaşlarını 'sizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş

Okul saldırısında çarpıcı iddia! Arkadaşlarını 'sizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı olayın failinin daha önce arkadaşlarını "sizi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Dijital incelemelerde saldırı öncesine işaret eden bir belgeye ulaşıldığı açıklanırken, saldırganın profilindeki dikkat çekici içerikler de mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında babası tutuklanırken, annesinin gözaltı sürecinin sürdüğü bildirildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.
Saldırıda 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
"Arkadaşımıza 'sizi öldüreceğim' demiş"
Olayın ardından aynı okulda eğitim gören bir öğrenci, saldırganın daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.
Olay anını anlatan öğrenci, "Evde arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi. Arkadaşımıza 'sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.
Dijital materyallerde dikkat çeken belge
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konulduğu bildirildi.
Yapılan açıklamada saldırganın bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11.04.2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşıldığı belirtildi.
Profil detayları incelemede
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde saldırganın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiği bildirildi.
Saldırganın babası tutuklandı
Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığı açıklandı. Annesi Peyman Pınar Mersinli'nin ise gözaltı sürecinin devam ettiği bildirildi.