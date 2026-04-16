Okul saldırısında çarpıcı iddia! İsa Aras Mersinli, arkadaşlarını 'sizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Saldırıda 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

"Arkadaşımıza 'sizi öldüreceğim' demiş"

Olayın ardından aynı okulda eğitim gören bir öğrenci, saldırganın daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

Olay anını anlatan öğrenci, "Evde arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi. Arkadaşımıza 'sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.

Dijital materyallerde dikkat çeken belge

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada saldırganın bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11.04.2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşıldığı belirtildi.

Profil detayları incelemede

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde saldırganın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Saldırganın babası tutuklandı

Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığı açıklandı. Annesi Peyman Pınar Mersinli'nin ise gözaltı sürecinin devam ettiği bildirildi.