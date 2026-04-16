Okul saldırısında yeni gelişme: Saldırganın babası tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeleri paylaştı. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığı bildirildi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 15 Nisan'da gözaltına alınan babanın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli'nin ise gözaltı sürecinin devam ettiği açıklandı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin ikameti ile babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konulduğu ve incelemeye alındığı ifade edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığı, kamera kayıtları dahil tüm delillerin detaylı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

Profil detayları dikkat çekti

Açıklamada, ilk incelemelerde saldırganın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

"Terör bağlantısına dair bulgu yok"

EGM açıklamasında, "Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş'ta 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin öğrenci, 1'inin ise öğretmen olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise 11 yaralının tedavilerinin ardından tabur edildiğini, 9 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti. Olayın ardından kentte eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi.

Saldırının, 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Saldırganın iki sınıfa girerek ateş açtığı ve özellikle 5. sınıf öğrencilerini hedef aldığı belirtildi.

Valilik, saldırganın olay yerine sırt çantasıyla geldiğini ve "beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiğini" duyurdu. Kullanılan silahların, eski emniyet mensubu olduğu belirtilen babasına ait olabileceği değerlendiriliyor.

Vali Mükerrem Ünlüer, saldırganın da hayatını kaybettiğini belirterek, "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor" dedi.