Okul servislerinde kurallar değişti! Danıştay noktayı koydu

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Danıştay, özel okul servislerine ilişkin tartışmalara nokta koydu. İzmir'de Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası'nın şikayeti üzerine açılan davada, ücretli okul servis taşımacılığının sadece ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nun, 10 Ekim 2018 tarihli kararıyla özel okulların kendilerine ait araçlarla ücret karşılığında okul servisi çekmesi yasaklanmıştı.

Söz konusu yasağın yürürlüğe girmesinin ardından İzmir Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Etüd Merkezleri Derneği, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle hukuki süreç başlattı.

Servis taşımacılığında ‘S' plakalı araç kararı

Davayı inceleyen idare mahkemesi, belediyenin getirdiği yasağı hukuka aykırı bularak iptal etse de İZBB'nin temyiz başvurusu üzerine Danıştay şehirde ücretli servis taşımacılığının sadece ticari tescilli ‘S' plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmederek iptal kararını bozdu.

Kurala uymayanın izni iptal edilecek

Yapılan düzenlemeyle, ücretli okul servis taşımacılığının yalnızca ‘S' plaka tahditli ticari araçlarla yapılabileceği, özel okullara ait araçlarla ücretli okul taşımacılığı yaptığı tespit edilenlerin ise izin belgelerinin iptal edileceği karara bağlandı.

Yüzlerce okul servisi iptal

İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, uzun süredir özel okullara ait araçlarla yapılan ücretli taşımacılığın servis esnafı açısından haksız rekabet oluşturduğunu savunarak, Danıştay kararıyla bu uygulamanın sona erdiğini ifade etti.

Ayrıca personel taşımacılığında da benzer şekilde özel araç kullandığı belirlenen yaklaşık bin aracın izin belgelerinin yenilenemeyeceğini, özel okullara ait yaklaşık 700 aracın da artık ücretli okul servisi yapamayacağını söyledi.

"Tüm Türkiye için emsal karar"

Kararın yalnızca İzmir için geçerli olmadığını vurgulayan Bostancı, "Tüm Türkiye için emsal bir karardır ve yankı uyandıracaktır. Okul adına kayıtlı özel araçlar sadece kendi öğretmenlerini veya kendi görevlilerini taşıyabilirler" ifadelerini kullandı.