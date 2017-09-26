Okul sütü ihalesi 25 Ekim'de
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "2017-2018 eğitim öğretim yılı okul sütü temini için ihale, 25 Ekim'de yapılacak" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için okul sütü ihalesinin 25 Ekim'de yapılacağını bildirdi.
Bakan Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlayacak olan okul sütü temininin, Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesine göre "açık ihale" usulüyle 25 Ekim'de Bakanlıkta yapılacağını belirtti.
Bakan Fakıbaba, ihale dokümanına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden veya "https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ " internet adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA