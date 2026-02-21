Okula başlama yaşı değişecek mi, değişti mi?

Gelecek yıl eğitim-öğretimde köklü değişlikler gelebilir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zaman zaman yaptığı açıklamalarda ara tatil, lise süresi gibi konularda çalışmalar yapıldığını ifade etmişti. Bakan Tekin son açıklamasında ise "okula başlama yaşı" konusuna değindi. Bu gelişme sonrası veliler "Okula başlama yaşı değişecek mi" sorusunu sıklaştırdı.

Okula başlama yaşı değişecek mi?

Yenişafak'a konuşan Bakan Tekin, aynı sınıfta 66 aylık ve 84 aylık öğrencilerin birlikte eğitim görebildiğini ve bu yaş aralığında bir yılın gelişim açısından belirgin fark oluşturduğunu söyledi. Tekin, “Bu yaş grubunda bir yıl ciddi fark oluşturuyor. İnce motor becerileri, kas gelişimi ve öz bakım yeterlilikleri değişebiliyor. Bu durum akran zorbalığına da zemin hazırlayabiliyor” dedi. Tekin, okula başlama yaşının pedagojik boyutlarıyla birlikte kamuoyunda kapsamlı biçimde tartışılması gerektiğini ifade etti.