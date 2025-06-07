Okula diye evden çıktı, bir daha dönmedi! Bursa'da 14 yaşındaki Burak'tan 2 gündür haber yok

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki gün önce okula gitmek üzere evden ayrılan 14 yaşındaki Burak Koçak'tan hâlâ haber alınamıyor. 8. sınıf öğrencisi Koçak için ekipler, dron ve arama köpekleriyle desteklenen geniş çaplı bir arama çalışması yürütüyor.

Orhaneli'nin Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan Burak Koçak, 5 Haziran sabahı Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'na gitmek üzere evden çıktı. Ancak mahalle meydanından kalkan okul servisine binmediği ve okula da hiç gitmediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen çocuğunu kendi imkanlarıyla arayan ailesi, Altıntaş İlkokulu'nun bahçesindeki bir barakada Burak'a ait okul çantasını bulunca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarın ardından başlatılan arama çalışmaları ilk gün 50 kişilik bir ekip tarafından yürütüldü. Bayramın ikinci gününde ise çalışmalar, AFAD, JAK, jandarma, UMKE, MAG-AME, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER ekiplerinden oluşan 94 personelle sürdürüldü. Aramalara 4 eğitimli köpek, 4 dron ve 16 araç destek veriyor.

Öte yandan Burak Koçak'ın babası Bekir Koçak'ın vefat ettiği, annesi Hanife Koçak ile birlikte yaşadığı ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi.