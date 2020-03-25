Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı

25 Mart 2020

Ankara'da saat 13.30'da başlayan 'eğitim' konulu Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, toplantıya video konferans ile katılarak bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı.

Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor.

Yaşı bana yakın ve benden büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayırmıyor. Dikkatli olmalısınız.

Koronavirüs nedeniyle okullarımız tatile girdi yönünde algı yanlıştır. Biz sadece ara verdik. Eğitim bir süreliğine internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin. Eğitime verilen ara uzatılacak.

Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor.

Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta (koronavirüs) an meselesi olabilir.

Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu

Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak.

Hastanelerle ilgili özellikle şüpheli olan vakalarla ilgili, o hastaları ayırıyoruz. Pandemi ile ilgili hastaların yoğun bakımları ve servisleri ayrı. Bunlara bakan sağlık ekipleri de ayrı.

(Çin'den getirilen ilaç) Yoğun bakımdaki 136 hastaya tedavi başlandı.

83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir kendinizi daha rahat, özgür hissedebilirsiniz. Herkes kendisinin virüsü taşıyor olabileceğini bilerek davranmalı.

Testi ancak hekim uygun görürse yaptırır olabilmeliyiz. Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranmalı.

Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. Ne bakanlık ne üniversiteler herhangi bir ücret almak durumunda değiller.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.

(Ücretli öğretmenler) Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor.

Genel olarak sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi bilimsel metodolojinin doğrultusunda belli olacak. Bunun kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda, bu iki kurumla da istişaremiz devam ediyor.

LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair üç senaryomuz var. Sınav senesinde olan öğrencilerimize özel çalışmalarımız artarak devam edecek.

(Özel okul ücretleri) Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum.

Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı.